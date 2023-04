Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jens Spahn hat eine Impfwoche ausgerufen, um mal wieder so richtig Quote zu machen in Deutschland. Der Gesundheitsminister sprach von „vielen kreativen Ideen“: In Nordrhein-Westfalen bekommt jeder,