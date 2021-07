Feuersbrunst:

Ein Bär will weg

Im einem Waldgebiet in Oregon klammert sich ein Bärenjunges an einem Baum fest. Das Feuer breitet sich täglich um etwa sechs Kilometer aus. Erst nachdem die Einsatzkräfte dem Tier Wasser anboten, huschte der junge Bär den Stamm hinunter und konnte in Sicherheit gebracht werden.