Thailand:

Schlemmen im Hochwasser

In Thailand ist Regenzeit, auch der mächtige Fluss Chao Phraya trägt Hochwasser. Im Ort Nonthaburi hat ein kreativer Restaurantbesitzer aus der Not eine Tugend gemacht. Er lässt die Holztische und Stühle einfach in den Fluten stehen und bietet seinen Gästen Schlemmen im Wasserbad. Die 14 Tische in dem überfluteten „Chaopraya Antique Café" sind immer voll besetzt. Das von der Flutkatastrophe betroffene Restaurant hat sich zu einem Hotspot entwickelt, nachdem lebenslustige Feinschmecker begannen, sich auf dem mit Wasser vollgesogenen Deck zu versammeln, um inmitten der plätschernden Flut zu essen und das in den sozialen Netzwerken posteten. Das Spektakel ist wohl bald zu Ende: Der Pegel des Chao Phraya sinkt wieder.