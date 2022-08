Am Montag beginnt das elftägige Sommermanöver von Streitkräften der USA und Südkoreas, das scharfe Reaktionen Nordkoreas auslösen könnte. Am Mittwoch wird in Ludwigshafen das 18. Festival des deutschen Films mit „Sayonara Loreley“ von Wolfgang Murnberger eröffnet. Bis zum 11. September werden auf der Parkinsel im Rhein 40 deutsche und 9 internationale Filme gezeigt. Am Donnerstag entscheidet der Bundesgerichtshof über die Revisionen im Mordfall Walter Lübcke. Der Kasseler Regierungspräsident war 2019 erschossen worden. Das Oberlandesgericht Frankfurt hatte den Rechtsextremisten Stephan Ernst zu lebenslanger Haft verurteilt, aber einen zweiten Mann vom Vorwurf der Beihilfe freigesprochen. Revision eingelegt haben beide Angeklagte, die Bundesanwaltschaft und die Nebenkläger. Am Freitag beginnt das Bürgerfest im Park des Schlosses Bellevue. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat rund 1500 ehrenamtlich Tätige eingeladen.