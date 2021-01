Das Buch zur 75-jährigen Geschichte der RHEINPFALZ ist da.

Liebe Leserinnen und Leser,

die Geschichte eines Zeitungshauses ist voller Überraschungen. Umso mehr, wenn es noch in den Wirren des Kriegsendes 1945 gegründet wird und unter der Zensur einer Besatzungsmacht steht. Wenn es sehr schnell zu einem der großen deutschen Regionalverlage heranwächst. Wenn es einen „medienpolitischen“ Urknall erlebt. Wenn es technologisch an der Spitze marschiert. Wenn es die erste auf allen Seiten farbige Tageszeitung herausgibt ... Wenn es zu einem der größten Medienkonzerne in Deutschland wird.

„Gurkendieb“ Helmut Kohl

Die Geschichte der RHEINPFALZ ist aber auch voller Kuriositäten und Anekdoten. Da gibt es einen RHEINPFALZ-Sonderdruck über „Flunkereien“ und einen „Rhinepfalz Observer“. Es gibt den Verlagsbesuch der „Begum“, der „schönsten Frau ihrer Zeit“, in Ludwigshafen. Da gibt es Hasch in der Redaktion, sich nach Osterburken verirrende Manuskripte, den „Gurkendieb“ Helmut Kohl, sogar die Titelzeile „Kurz gefurzt“, den Anzeigentext „Köchin (fett) sucht neue Anstellung“, der ganz anders gemeint ist, als Sie jetzt denken, oder einen chinesischen Gong, ohne den die Zeitung nicht entstehen könnte.

Wenn Sie wissen wollen, was hinter all dem steckt, dann müssen Sie unser neues Buch lesen: „Die RHEINPFALZ 1945 bis 2020. Geschichte der Tageszeitung für die Pfalz.“ Annette Weber, Historikerin und Redakteurin in unserem Ressort Politik, Wirtschaft und Zeitgeschehen, und ich haben es konzipiert und produziert. 30 Autoren, allesamt Kenner der RHEINPFALZ und der Pfalz, haben uns dabei großartig geholfen.

Die Verleger

Die Geschichte der RHEINPFALZ ist ernst und heiter. Und sie ist eine große Erfolgsgeschichte. Wir erzählen sie und stellen ihre Verleger Josef, Dieter und Thomas Schaub vor. Die Leser erfahren, wie eine Zeitung und ihre digitalen Produkte entstehen. Sie finden Porträts unserer 13 Lokalredaktionen und 13 Geschichten rund um die RHEINPFALZ, etwa über die BASF, Napoleons Erbe in der Pfalz, die Flugtag-Katastrophe von Ramstein, den 1. FC Kaiserslautern oder das spannungsgeladene Verhältnis zwischen Helmut Kohl und der RHEINPFALZ.

Das Buch hat 248 Seiten und ungezählte historische Fotos und Illustrationen. Es kostet 19,80 Euro, ist erhältlich im Buchhandel und online unter www.rheinpfalz.de/shop (für RHEINPFALZ-Card-Inhaber versandkostenfrei).

Ich wünsche Ihnen viele neue Erkenntnisse über die RHEINPFALZ und Spaß beim Lesen. Und, mir ganz wichtig: Liebe Annette Weber, herzlichen Dank. Ohne Sie, Ihre so unermüdliche und akribische Arbeit würde es dieses erste Geschichtsbuch über die RHEINPFALZ nicht geben.

Herzliche Grüße

Ihr

Michael Garthe

Chefredakteur