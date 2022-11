Die Dialekt-Kolumne von Michael Konrad aus der RHEINPFALZ am SONNTAG gibt’s ab 7. November im Buchhandel und ab sofort im RHEINPFALZ-Shop.

„Heimat isch fer mich, wu die Helene Fischer nit singt“, schreibt Michael Konrad, Redakteur der RHEINPFALZ am SONNTAG, in einer seiner „Ich mään jo blooß“-Kolumnen und macht damit klar: Wenn es um die Pfalz, die Pfälzerinnen und Pfälzer sowie um das Pfälzische an sich geht, dann hat der Autor seinen ganz eigenen Blick auf die Dinge. Ob die „Dannde Liesel“ dem Autor ungefragt die Welt erklärt oder er mit seiner fast schon legendären „Mitbewohnerin“ den Alltag in einem Pfälzer Haushalt zu managen versucht – in seiner Dialektkolumne gibt Konrad preis, was ihm alles Seltsames durch den Kopf geht: Er schaut dabei hinter die Fassade der Pfalz und des Pfälzischen, sei es auf der Suche nach dem tieferen Sinn von Politik, sei es mit kindlicher Freude an der Absurdität des Zusammenlebens oder sei es auf der Suche nach dem wahren Wert von Heimat.

Am 7. November erscheinen nun knapp 50 seiner Kolumnen aus 16 Jahren als Buch mit Kapiteln wie „De Ding“, „Die Blos“, „Des Pälzisch“, „Die Leit“, „De Schambes“ sowie einem weiteren, das dem Privatdetektiv „Dschonni Rapunzel“ gewidmet ist. Zeichner Uwe Herrmann (Obersimten) hat 15 Karikaturen beigesteuert. Den Band gibt’s bis 6. November zu einem Subskriptionspreis unter www.rheinpfalz-shop.de und ab kommender Woche auch im Buchhandel.

Das Buch

Michael Konrad: „Ich mään jo blooß – De Ding“, Lipplerbookz Annweiler, 120 Seiten, ISBN 978-3-948880-13-2, 19,99 Euro