Die Dannde Liesel un die Kerch. En spezielle Fall. Odder nit?

„Austrete!“, blärrt die Dannde Liesel schunn, wie se die Dier reikummt.

Mei Mitbewohnerin un ich gucken uns froochend aa.

„Du wääßscht doch, wu bei uns de ...“

„Peifedeckel!“, saacht die Dannde Liesel. „Ich muss nit nuff uff de Abort. Ich muss endlich raus aus de Kerch!“

Mei Mitbewohnerin un ich gucken uns aa, diesmol noch länger.

„Jetzt hugg dich erscht emol hie, Dannde Liesel“, saach ich dann, awwer sie bleibt gradselääds in de Stubb stehe. Sie schlacht die Ärm vor de Bruscht iwwerenanner.

„Was do alles rauskummt jetzt bei denne Brieder, die sollen in de Hell schmore, e Gewittel! Ich mach do jedenfalls nimmi mit!“

„Des versteh ich schunn, Dannde Liesel“, saach ich, „un du bischt do ach nit allää. Awwer bischt du dann nit schunn anno duwwak aus de Kerch ausgetrete?“

„Ei jo!“ saacht die Dannde Liesel un nickt wie en Wackeldackel. „Was sich der Parre erlaubt hot bei de Beerdichung vum Unkel! Des musscht du dir emol vorstelle!“

„Mir waren debei, Dannde Liesel“, saach ich. „Un er hot blooß g’saacht: Wer von Euch ohne Sünde ist, der werfe ...“

„Ja, un dann? Dann isch er ääfach uff die Seit g’hubbst, wie mein Schlappe g’floche kumme isch! Un hinnenooch määnt er ach noch ...“

„Ähm ...“, saach ich. „Jedenfalls ...“

„Wu isch do de linke Backe un de rechte?“ froocht die Dannde Liesel. „Un iwwerhaupt: Wann ich armes Frääle widder heirate will, lossen die mich nimmi zu de Kommunion! Awwer selwer, do duun se ...“

„Mir hänn’s verstanne, Dannde Liesel“, saach ich. „Awwer erschdens stimmt des nit, was du do iwwer die Kommunion saachscht, un zwädd...“

„Du willscht widder heirate, Dannde Liesel?“, froocht mei Mitbewohnerin.

„Des geht dich gar nix aa“, saacht die Dannde Liesel un schiebt’s Kinn vor.

„Unser Gedanke sinn bei dem Mann“, saach ich leise. Un laut: „Awwer es geht halt ääfach nit, dass du aus emme Verei austretscht, wu du gar nimmi Mitglied bischt.“

„Des hot zu gehe!“, blärrt die Dannde Liesel. „Wie soll ich dann sunnscht mein Protescht ausdricke un mei Missfalle?“

„Weil dir des generell so schwerfallt, gell?“, saach ich.

Sie nickt widder fescht.

Mei Mitbewohnerin un ich gucken uns aa.

Ironie daucht bei de Dannde Liesel genauso wennich wie bei de kaddolisch Kerch. Jemand e anneri Idee?

Ich mään jo blooß.