Selbstreinigende Corona-Maske:

Mundgerecht

Sara Lee Krog, 29, dänische Designstudentin, hat laut tagesschau.de eine selbstreinigende Corona-Maske erfunden. So funktioniert sie: Im Maskenstoff sind Metalloxide verwoben, die aus kleinen UV-Lichtquellen bestrahlt werden und so organische Substanzen wie Viren oder Bakterien zerstören. Praktisches Problem: Als Stromquelle dient eine Batterie, die über Kabel mit den Lämpchen in der Maske verbunden ist. Etwas unhandlich. Ob sich die Idee dennoch durchsetzt?