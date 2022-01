In Quarantäne:

Eine Frisur im Schutzanzug

Friseure in Schutzanzügen schneiden den Bewohnern eines Wohnblocks in Xi'an in der nordwestchinesischen Provinz Shaanxi die Haare. Seit mehr als zwei Wochen befindet sich die zentralchinesische Stadt Xi'an im Corona-Lockdown. Menschen dürfen nur noch in absoluten Ausnahmen ihre Wohnungen verlassen.