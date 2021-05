Das Fass zum Überlaufen brachte der Reinfall einer Mutter, die ihren Kindern beim Eisladen gegenüber was zum Schlecken gekauft hatte. Zurück bei ihrem Auto, entdeckte sie die Bescherung: einen saftigen Bußgeldbescheid über 150 US-Dollar, ausgestellt von den Ordnungshütern der Stadt Detroit, der Auto-Metropole im US-Staat Michigan. Der Denkzettel war fürs Falschparken: Die Dame hatte ihre Karre blauäugig auf einem Behindertenparkplatz abgestellt. Jedoch: Sie konnte gar nichts dafür, ist Tony Sacco überzeugt. Denn das blaue Schild, das den Stellplatz als besonderen ausweist, befindet sich viele Meter entfernt, an der nächsten Straßenecke.

Sacco ist Mitbesitzer der Mootz Pizzeria and Bar, und fast jeden Tag wurde er Zeuge des immer gleichen Vorgangs, wenn er aus seinem Schaufenster blickte: Autofahrer halten an der Straßenseite gegenüber, und – schwupps – klemmt ein Knöllchen am Scheibenwischer. Denn das weit entfernte Verkehrszeichen gilt der Einfachheit halber für mindestens vier Stellplätze amerikanischer Dimension hintereinander. Erst ärgerte sich Sacco nur: „Da kommen Menschen nach Detroit, unterstützen die Stadt, fahren dann heim mit einem 150-Dollar-Ticket und fühlen sich auch noch hereingelegt.“ Dann machte er die städtischen Kontrolleure auf den offensichtlichen Missstand aufmerksam, aber das waren offenbar keine Blauhelme, sondern Misanthropen, gegen die kein Blaukraut gewachsen ist. Reaktion: No.

Dann die Sache mit der abkassierten Mutter – Sacco beschloss, zu handeln. Die würden ihr blaues Wunder erleben! Er kaufte einen Eimer Farbe und machte sich ohne Blaupause zur blauen Stunde ans Werk. Als er fertig war, leuchtete die gesamte Parkzone für Behinderte in einer unmissverständlichen Farbgebung. Damit wiederum erregte der Blaumann den Unmut der Stadtverwaltung, die zwar nicht mit Blaulicht anrückte, aber Saccos Malerei bereits am nächsten Tag wieder wegkärchern ließ. Allerdings nicht, ohne die Beschilderung tatsächlich an die natürlichen Sehgewohnheiten der Verkehrsteilnehmer anzupassen.

Alles in allem, meint Sacco, sei er nun zufrieden. Er habe jedenfalls das Richtige getan, ist er felsenfest überzeugt. Nun kann er sich in aller Ruhe wieder seinen Speisen zuwenden. Möglicherweise tüftelt er gerade an einer Kombination aus Blauschimmelkäse und blauen Bohnen.