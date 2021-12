De Heiliche Oowend werft sei Schatte voraus.

Weihnachte mit Omikron werft ziemlich genau die selwe gruseliche Schatte voraus, wie des Alpha un Beta an de Weihnachte vor emme Johr gemacht hänn. Awwer noch emol e B’scherung un e Liedersinge mit de Dannde Liesel per Videoiwwerdraachung halten mei Nerve uff gar känn Fall aus.

Erscht isch ihre – aageblich – sechsmol hinnerenanner de nachelneie Kommbjuuder abg’sterzt, was uns alles in allem schun vor de Paschdeede mit Pilzfrikassee zwääehalb Stunn gekoscht hot. Un wie die Leitung dann endlich stabil war, hot mei Erbdannde dermaße enner sitze g’hatt, dass ihr G’sicht allegebott aus’m Bild gerutscht isch. Also jedesmol, wann se eingenickt isch. Tatsächlich isch nämlich ihr Kommbjuuder iwwerhaupt kä äänziches Mool abg’sterzt. Sie hodden blooß immer dann ausgemacht, wann se sich en Konnjagg noochg’schenkt hot. Awwer beweisen Se des emol.

Mir hänn uns jedenfalls g’saacht: Diesjohr stelle mer uns unserm Angschtgeechner widder Aach in Aach. Mei Mitbewohnerin hot gemäänt, ich soll mich nit so aastelle – so schlimm wär die Dannde Liesel doch gar nit. Dodruffhie hämmer, ganz vorweihnachtlich, en hysterische Lachaafall griecht. Un am End hämmer z’samme en Schlachtplan entworfe: Die Dannde Liesel kummt, awwer mir halten brav en Abstand vun mindeschdens äänehalb Zimmer. Un bis se aafangt, „O, du Freehliche!“ zu singe, hänn bei uns zwää die Freizeitdrooche aafange se wirke, die mir vorm Fescht in praktischer Dutteform präpariert hänn – sozusaache im Vorgriff uff enni vun denne kolossale politische Errungenschafte vun de neie Ampelkoalition in Berlin. Ganz nooch em Motto: Was braucht es Jesuskind Weihrauch un Myrrhe, wann’s an jedre Eck legales Cannabis gebt.

Un was isch bassiert? Bei uns im Dorflade hänn se mich richdich scheel aageguckt, wie ich mit meim Eikaafszettel kumme bin. „Gras gebt’s im Baumarkt“, hänn se g’saacht. Ha, ha. Do frooch ich mich doch: Wu isch die groß Bolledigg, wammer se braucht? Un muss es jetzt werklich widder de Konnjagg fer uns richte?

So odder so: E frohes Fescht fer allminanner! Es werd schun irchendwie werre. Ich mään jo blooß.