Brasilien I:

Schneemann statt Sandburg

Eiszapfen, Schneemänner, weiß überzogene Dächer: Eine Kältewelle hat Brasiliens Süden überzuckert – und in dem Land am Zuckerhut nicht nur Kinder begeistert. Auf Fotos ist zu sehen, wie Menschen auf die Straße eilen, um die weißen Flocken zu bewundern. Ein 62-jähriger Mann sagte einem Reporter, dies sei das erste Mal in seinem Leben, dass er echten Schnee sehe. In dem Bundesstaat Santa Catarina leben viele Nachkommen deutscher Einwanderer, auch die Bauweise der Häuser erinnert an die frühere Heimat. So können die Brasilien-Deutschen am Kamin alte Geschichten austauschen, bevor sie im südamerikanischen Sommer wieder Sandburgen an der Copacabana bauen.