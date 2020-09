Blumenuhren wie diese hier in Zittau gehören sicher zu den schönsten Arten der Zeitanzeige. Leider auch zu den vergänglichsten, daher sollte man sie pfleglich behandeln. Tumben Zeitgenossen im sächsischen Hainichen jedoch ist die 85 Jahre alte Blumenuhr im Stadtpark wohl ein Dorn im Auge. Jedenfalls ist die Installation häufig Ziel sinnloser Zerstörungswut. Das ärgert und kostet. So viel, dass fast die Zeit der Uhr abgelaufen wäre. Nun wird sie videoüberwacht, um die Schufte zu erwischen. Dann blüht denen was!