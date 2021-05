Der zweitreichste Mensch der Welt geht in den Ruhestand. Aber während andere Rentner gärtnern oder sich im Kleintierzuchtverein engagieren, greift Jeff Bezos nach den Sternen. Der Amazon-Chef will zum Mond – mit seinem eigenen Raumfahrtunternehmen, versteht sich. Der 57-Jährige ist eben ein Visionär. Er setzte auf Online-Handel, als sich die meisten von uns noch fragten, was eigentlich dieses Internet ist. Und zum Schluss die 188-Milliarden-Dollar-Frage: Was sagt es über den Zustand unseres Planeten aus, wenn Bezos schon mal am Umzug ins All bastelt? Nach der Antwort muss man nicht in den Sternen suchen.