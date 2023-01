Sie will ein zweites Kind, er nicht. Einige Monate zum Nachdenken und Auftanken können helfen.

„Meine Frau und ich führen eine gute Ehe, aber in einer wichtigen Frage sind wir uns nicht einig. Unsere Tochter ist jetzt zwei Jahre alt, und meine Frau möchte bald ein zweites Kind. Mir reicht aber unsere Tochter, und ich glaube, ich wäre mit einem zweiten Kind überfordert. Wie lösen wir den Konflikt?“

Lieber Ratsuchender! Wenn Ihre Frau das Bedürfnis nach einem zweiten Kind hat, dann sollten Sie sich hinterfragen, was Sie davon abhält, ein zweites Mal Vater zu werden. Machen Sie sich bewusst, dass Ihre Frau irgendwann in das Alter kommen wird, in dem es ihr nicht mehr so einfach möglich sein wird, ein zweites Kind zu bekommen. Wenn Sie den Kinderwunsch immer weiter aufschieben, ohne dass Ihre Frau damit wirklich einverstanden ist, verbauen Sie ihr und sich selbst das Glück einer zweiten Elternschaft. Denken Sie langfristig und wägen Sie alle Vor- und Nachteile Ihrer jetzigen Entscheidung gründlich ab. Reden Sie mit Ihrer Frau über Ihre Bedenken und Ihre Überforderung!

Stellen Sie sich vor, in ein paar Jahren wollen Sie plötzlich doch noch ein zweites Kind. Dann kann es zu spät sein, und Ihre Frau wird Ihnen immer vorhalten, dass Sie Ihnen zuliebe auf ein zweites Kind verzichtet hat. Dies kann sich negativ auf Ihre Paarbeziehung auswirken, da Ihre Frau das Gefühl haben wird, einen Herzenswunsch aufgegeben zu haben. Sie werden sicher nicht sagen: „Hätten wir doch bloß kein zweites Kind bekommen!“ Ganz klar, dass die ersten Jahre stressig für Sie werden, aber sollte man aus dieser Angst heraus kein Kind bekommen?

Machen Sie mit Ihrer Frau einen Deal: Sie geben sich beiden noch ein bisschen Zeit und warten ein paar Monate ab. In dieser Zeit versuchen Sie Dinge zu tun, die Ihnen guttun, die Sie zur Ruhe kommen lassen. Laden Sie Ihre Batterien auf. Stärken Sie Ihr Inneres. Wenn Sie bei sich angekommen sind, können Sie mit Energie und Tatendrang durchstarten! Viel Glück!