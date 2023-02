Manchmal tut es der Freundschaft gut, Spannung herauszunehmen und sich später neu zu begegnen.

„Gute Freunde haben sich getrennt. Ich (alleinstehend) mag beide gerne und möchte mich nicht für den einen oder die andere entscheiden. Zunehmend gerate ich nun selbst in die Schusslinie, obwohl ich versuche, neutral zu bleiben. Es gibt Vorwürfe, die Rede ist von Verrat und Enttäuschung. Wie soll ich mich verhalten?“

Liebe Ratsuchende! Da befinden Sie sich wirklich in einer Zwickmühle! Suchen Sie das Gespräch mit beiden separat, um Ihren Standpunkt darzulegen. Bleiben Sie dabei neutral und machen Sie ganz klar, dass Sie keine Position beziehen möchten, da Sie beide nun als eigenständige Personen und nicht mehr als Paar sehen. Verdeutlichen Sie, dass Sie nicht über Beziehungsthemen oder die vergangene Beziehung sprechen wollen. Meist kommen dabei Eifersucht und verletzte Emotionen auf. Auch die Angst, dass Sie mehr Zeit mit dem einen oder der anderen verbringen, kann eine Rolle spielen. Lassen Sie sich also nicht vor den „Karren spannen“ und sich von einem der Freunde beeinflussen.

Sollte man Ihnen weiterhin Vorwürfe machen, dann horchen Sie einmal in sich selbst hinein. Gibt mir diese Freundschaft so viel, dass ich das ertragen sollte? Ist mir diese Freundschaft so viel wert, dass ich mich darauf einlasse? Machen Sie beiden Freunden klar, dass dieses Verhalten für Sie nicht tragbar ist. Dass Sie beide zwar gerne haben, aber ein solches Verhalten nicht wollen. Es geht hier in allererster Linie um Sie selbst und darum, was Ihnen guttut.

Manchmal ist es besser, ein bisschen Gras über eine Freundschaft wachsen zu lassen, die Spannung herauszunehmen und den Kontakt für einige Zeit auf Eis zu legen, um sich dann neu zu begegnen. Lassen Sie die beiden ruhig erst einmal ihre Themen aufarbeiten. Dann werden auch die hochgekochten Emotionen abnehmen und Sie sind nicht mehr unter Beschuss!