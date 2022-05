Corona und Krieg trüben die Lust aufs Wegfahren. Urlaub in der Nähe könnte entspannender sein.

„Nach zwei Jahren pandemiebedingter Einschränkungen würde ich gerne in diesem Sommer mal wieder richtig Urlaub am Mittelmeer machen. Ich bin aber sehr unsicher, ob ich das in diesen Zeiten mit Pandemie und Ukrainekrieg wirklich wage oder lieber im sicheren Zuhause bleibe. Was meinen Sie?“

Sie scheinen hin- und hergerissen zu sein. Einerseits haben Sie Lust auf Urlaub im Süden, andererseits schätzen Sie die Sicherheit der gewohnten Umgebung. Welche Bedenken führen zu Ihren Zweifeln? Haben Sie Angst, sich an Corona anzustecken und in der Ferne nicht so gut versorgt zu sein wie zu Hause? Oder machen Sie sich Sorgen um eine mögliche Eskalation des Ukrainekrieges, bei der Sie sich zu Hause sicherer fühlen würden?

Wir raten Ihnen, Ihre Bedenken ernst zu nehmen und nach einer Lösung Ausschau zu halten, mit der Sie Ihren Urlaub wirklich genießen können. Denn auch wenn das Mittelmeer für Sie wahrscheinlich der perfekte Ort wäre, könnte der Urlaubseffekt durch die ständige Anwesenheit Ihrer Ängste stark beeinträchtigt werden.

Haben Sie schon daran gedacht, Ihren Urlaub in Deutschland, gar nicht so weit entfernt von Ihrer vertrauten Umgebung zu verbringen? Vielleicht erscheint Ihnen diese zweitbeste Lösung eher unattraktiv. Aber manchmal sind die zweitbesten Lösungen die besseren. Den Sommer nutzen und für den Herbst neue Kraft tanken, ist eine gute Idee!