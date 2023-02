Rauchen und trinken – junge Leute stehen vor manchen Verführungen. Erziehung zu Selbstständigkeit hilft.

„Unsere Tochter (14 Jahre) hat ihren ersten Freund, der schon raucht und Alkohol trinkt. Wir machen uns Sorgen, dass sie jetzt auch damit anfängt. Was können wir tun?“

Liebe Eltern! Ich kann gut verstehen, dass Sie sich Sorgen um Ihre Tochter machen. Die Gefahr, dass sie mit dem Trinken und Rauchen anfängt, hängt davon ab, welche Persönlichkeitseigenschaften Ihre Tochter besitzt. Lässt sie sich in anderen Dingen leicht beeinflussen? Möchte sie vor ihrem Freund gut da stehen, ihn beeindrucken? Hat sie ein geringes Selbstbewusstsein? Dann könnte es durchaus sein, dass sie nicht standhaft genug ist und mit Alkohol und Zigaretten anfängt. Bevor es soweit kommt, können Sie als Eltern einiges tun!

Verbote werden Ihnen vermutlich nicht weiterhelfen. Bekanntlich tut man gerade das, was man nicht darf – auch gerade als Trotzverhalten gegenüber den Eltern. Halten Sie Ihrer Tochter keine Vorträge über die Schädlichkeit von Alkohol und Zigaretten. Dessen wird sie sich selbst bewusst sein. Sie wird nicht aus Genuss damit anfangen, sondern weil es ihr Freund oder Freunde in ihrem Umfeld machen und es „cool“ ist.

Suchen Sie daher mit Ihrer Tochter und ihrem Freund das gemeinsame und offene Gespräch und schildern Sie Ihre Sorgen und Bedenken. Appellieren Sie auch an die Verantwortung ihres Freundes! Sagen Sie ihm, dass er auf Ihre Tochter aufpassen und sie beschützen soll. Das wird sein Selbstvertrauen stärken und ihm Verantwortung Ihrer Tochter gegenüber geben.

Sie selbst können als Eltern Ihre Tochter stärken, indem Sie ihr Selbstvertrauen aufbauen und sie zu einer eigenständig denkenden Person erziehen. Damit haben Sie schon einige Dinge getan, damit Ihre Tochter weiterhin rauch- und alkoholfrei bleibt!