Viele junge Leute wissen nicht, was sie nach der Schule machen sollen. Sich ausprobieren ist aber wichtig.

„Meine Tochter schreibt ihr Abitur und hat keinen blassen Schimmer, was sie danach tun möchte. Gespräche mit uns blockt sie ab. Was können wir tun?“

Liebe ratsuchende Eltern! Erst einmal brauchen Sie gar nichts zu tun! Viele junge Menschen wissen vor dem Abitur meist noch nicht genau, was sie anschließend machen möchten. Und das ist auch okay so! Die Zeiten in der Schule haben sich stark verändert, die Jugendlichen sind teilweise mit all dem Lernpensum überfordert, sie haben oft einen Acht-Stunden-Tag und quälen sich von Klausur zu Klausur. Daher ist es durchaus verständlich, dass sich Ihre Tochter bei all dem Trubel zunächst keine Gedanken über ihre Zukunft machen möchte. Für Jugendliche sind Fragereien der Eltern nervig und führen dann dazu, dass sie komplett abblocken. Versuchen Sie daher , den Druck etwas rauszunehmen und sorgen Sie nicht zusätzlich für Stress.

Haben Sie als Eltern denn eine konkrete Vorstellung, was Ihre Tochter machen soll? Es scheint mir, dass sie an Ihre Tochter eine bestimmte Erwartung haben und sie sich jetzt unbedingt festlegen soll. Nicht immer hat man ein klares Lebenskonzept, möchte sich ausprobieren und schauen, was gefällt und Spaß macht. Vielleicht entscheidet sich Ihre Tochter nach dem Abitur für ein Praktikum oder erkundet die Welt und macht das, worauf sie Lust hat. Geben Sie ihr doch einfach die Zeit, um sich selbst zu entfalten. Machen Sie sich nicht so viele Sorgen. Haben Sie etwas mehr Vertrauen in Ihre Tochter!