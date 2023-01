Siezen oder duzen? Im Büroalltag kann das Klima dadurch vergiftet werden. Ein offenes Herz hilft.

„Ich teile mein Büro mit zwei Assistentinnen. Mit der einen verstehe ich mich super, wir haben etliche gemeinsame Interessen. Zu der anderen Mitarbeiterin ist das Verhältnis eher distanziert. Ich würde gerne der Assistentin, mit der ich mich gut verstehe, das Du anbieten, fürchte aber, dadurch das Betriebsklima zu vergiften. Die andere hat nichts Unrechtes getan, wir funken nur nicht auf derselben Wellenlänge. Was raten Sie mir?“

Lieber Ratsuchender! Es ist ganz normal, dass wir uns mit einem Menschen besser und mit einem anderen weniger gut verstehen. Gerade bei einer Bürokonstellation zu dritt kann es aber durchaus sein, dass einer sich ausgegrenzt fühlt. Dies könnte zu Spannungen führen, die man im Büroalltag gerne vermeiden würde.

Ihrer Kollegin ist sicher schon aufgefallen, dass Sie sich mit der anderen Kollegin besser verstehen. Versetzen Sie sich daher mal in ihre Lage. Eventuell ist sie traurig, dass sie nicht dazugehört, sich nicht austauschen kann und das „dritte Rad“ im Büro ist. Manchmal braucht es einfach ein bisschen Zeit, damit man sich einander annähern kann und im Nachhinein doch Gemeinsamkeiten feststellt.

Jemandem das Du anzubieten, schafft eine gewisse Nähe. Aber es bedeutet nicht, dass man gleich miteinander befreundet sein oder sich über sein Privatleben austauschen muss. Haben Sie da also keine Angst! Horchen Sie mal in sich hinein: Gibt es etwas, das Sie an der Kollegin stört? Was hält Sie also davon ab, einfach beiden Kolleginnen das Du anzubieten? Versuchen Sie, Ihrer Kollegin mit einem offenen Herzen zu begegnen. Beobachten Sie, was das mit Ihnen selbst macht. Manchmal ist es nicht die Sympathie auf den ersten Blick, sondern es kann etwas dauern, bis Sie Ihre gemeinsame Wellenlänge finden.