Wammer de FCK an de Heldetate vun sellemols messt, werd des nie mä ebbes middem Betze.

Ä Mitbewohnerin un 28 FCK-Trainer, des isch mei Bilanz seit de Määschderschaft ’98. Will saache: Als FCK-Fän macht mer ebbes mit – un ich redd jetzt vun denne viele Trainerwechsel. Uff mei Mitbewohnerin loss ich nix kumme. Ja, ich wääß naddierlich ach, dass mer die Beziehung zu emme annere Mensch nit vergleiche kann mit de Beziehung zu emme Fußballverei. Awwer mer kann jo theoreddisch ach sei Lääwe lang mit emme äänziche Mensch z’amme bleiwe, odder? Un 1998, do ware mer Määschder als Uffsteicher!

STOPP!

Merken Se ebbes? Wann’s um de FCK geht, rutscht mer sofort in die Vergangeheit un ins Heroische ab. Mer redd vun de Määschderschaft do un vum Boggaalsiech dort, vun Real Madrid (5:0) un vum FC Barcelona (3:1 Bakero, der Bleedmann!). Un des kammer jo meinetweeche ach als emol mache. Awwer am End bringt em des immer an de selwe Punkt. Mer vergleicht des, was war, mit dem, was isch. Un des geht bees aus. Wu frieher Euphorie waren un bedingungslosi Unnerstitzung un Herzblut un „Betze forever“ werd heit gemosert un gebebbert un gemotzt (un wann’s Stadion uff wär, deed geraunt un gepiffe werre). Un wammer in die Fore guckt im Indernett, dann isch alles noch zehmol schlimmer.

Die Frooch isch doch: Was isch eigentlich Tradition? Was macht en Traditionsverei aus? Sinn des die Heldetate vun anno duwwak? Sinn des die Kicker vun sellemols? Sinn des am End e paar bekannte Name, wu sich gerne noch emol ins G’schbrääch bringen, wann’s um e Peschtel geht? Isch Tradition de blasse Schimmer vun emme Fritz Walter, mit dem, simmer ehrlich, de Fußball vun heit nix mää se du hot?

Odder isch Tradition ääfach des Potenzial, wu sich wecke losst, wammer endlich emol uffheert, blooß in de Vergangeheit se leewe?

Will saache: 2:0 geche de Waldhof. Des kann die Wende sei.

Odder es isch halt doch widder blooß de erschde Schritt vum FCK in die Dschemmbjens-Liig 23/24 – un ergo zum Trainer Nummer 29.

Super, betze olé! Ich mään jo blooß.