Ende Juli berichteten die ersten Angler in Polen über tote Fische in der Oder. Dann tauchten in der Grenzregion in Frankfurt/Oder auf der deutschen Seite massenhaft Kadaver im Wasser auf. Eine genaue Anzahl gibt es noch nicht, Experten gehen in Deutschland von 37 Tonnen aus, die Feuerwehr in Polen spricht von 100 Tonnen. Die Ursache ist unklar. Fakt ist: Es gibt viele tote Fische.

Die Meldung vom Fischsterben in der Oder reiht sich ein in die Katastrophenmeldungen des Sommers. In Südeuropa brennen die Wälder, im Bodensee wachsen stinkende Algen, im Rhein sinken die Pegelstände. Der Klimawandel lässt grüßen. Sind die toten Fische nun also eine Folge des Wetters oder wurde in Polen etwas in die Oder gekippt? „Egal, was es war oder was es ist: Es ist gerechtfertigt, sich große Sorgen zu machen“, sagt Uwe Brämick, Direktor vom Institut für Binnenfischerei Potsdam-Sacrow. Von Panikmache hält er nichts, aber die Sache müsse aufgeklärt werden. Die Presse spekuliert wild. Zunächst war von Quecksilber die Rede, von einer Algenblüte, einer Zementverklappung – und ein schlesischer Bergbau-Konzern wird verdächtigt. Brämick ist nicht überrascht, dass bis jetzt keine eindeutige Ursache gefunden wurde. „Es kann 1000 Gründe geben. Eine Kombination aus verschiedenen Gründen ist eine sehr wahrscheinliche Möglichkeit“, sagt Brämick. Heißt im Klartext: Eventuell gibt es eine Kombination aus den extremen Wetterbedingungen, einem in die Oder eingeleiteten toxischen Stoff und/oder dem vermehrten Wachstum von Algen. „Grundsätzlich ist das Wasser in der Oder viel zu warm und vielleicht hat eine Kombination das Fass nun zum Überlaufen gebracht“, erklärt Brämick.

Hauptsächlich wurden Fische gefunden, die in der Nähe der Oberfläche an Stromkanten schwimmen: aus der Familie der Karpfen, Hechte oder Zander. Fische, die dicht am Boden leben, wie Welse oder Aale, wurden hingegen noch nicht gesehen. Allerdings kann es auch sein, dass diese Fische einfach tot auf dem Grund liegen. Wie lange es dauert, bis sich die Oder erholt hat, hängt laut Brämick stark von der Ursache ab. „Solange man nicht weiß, was es ist, weiß man auch nicht, wie lange es dauert, bis sich der Fluss erholt hat“, sagt er.