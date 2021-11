En Knolle, en Virus un en dicke Hals.

Mir gehen Leit, wu iwwer ihrn Stroofzettel fers Falschparke motzen, gewalldich uff de Seiher. Vor allem, wann se mit dem Argument kummen, die sollen sich liewer emol um die Raser kimmre (un die Raser saachen dann, die Bollizei soll g’scheiter Triebtäter jaache). Mit dere Art vun Argumentation land’t mer direkt in de Anarchie.

Awwer des isch doch blooß die halb Wohret. Ich griech noch e viel greeßeres Horn, wann e Virus – un unser Umgang demit – die ganz Welt uff de Kopp stellen, un die Ordnungsämter machen, als wär alles wie immer. Ja, ich hab die Woch en 25-Euro-Knolle griecht, weil ich uff de frisch sanierte Dorfgass geparkt hab. Un ja, ich hab’s verdient. Ich bin en Simbel un en fauler Strick.

Awwer ich will trotzdem emol ganz b’scheide frooche, ob’s zwingend isch fer e Ordnungsamt, in Zeide vun de grassierende Pandemie weider e b’sonderes Aachemerk uff de ruhende Verkehr zu leche. Vor allem, wann ich seh, wie’s in nit wenniche Bereiche vun de Gaschdronomie grad zugeht. Null Kontrolle vum Impfausweis, null Regischdrierung, null Abstand. Wu isch do de Kontrolldruck? Wann hot do jemols jemand vum Amt en Fuß neig’setzt? Wu isch do de ordnende Staat? Des gilt zu emme gute Dääl ach fer Busse un Bahne, fer Kinos, fer Fitnessstudios. Sie wissen, was ich mään. Sie merken des doch jeden Daach selwer.

Ich will nit ään Reechelverstoß geche en annere ausspiele. Awwer in de Pandemie, die mir außer Kontroll zu sei scheint (un des isch kä zufälliches Wortspiel), geht’s um unser G’sundheit. Warum, frooch ich mich, macht es Ordnungsamt jetzt nit im Akkord Sonderschichte un kontrolliert dort, wu uns de Virus un unser Noochlässichkeit am härteschte treffen? Ich will nit emme Bollizei- un Iwwerwachungsstaat es Wort redde. Awwer en Ordnungsstaat, wu an de Front vun de Pandemie die Aache zumacht, der hot ganz ääfach de Schuss nit g’heert.

Warum werd in de Verwaltunge weiter Dienscht nooch Vorschrift gemacht, statt’s – blooß e harmlosi Idee – e paar Leit aus annere Ämter in die Ordnungsämter abzuordne? Mit genau dem ääne Ziel: E bissel Ordnung im Chaos. E bissel määner Sicherheit vorm Virus. E bissel määner Druck uff Schluris, Ignorante un Verweicherer.

Un wann se dann noch ää, zwää Extrabeamte loseisen un uff die Gass schicken, dann derfen die sich ach weider an de Auspuff vun meim Fiat Panda hänge. Ich motz dann nimmi. Ehrewort! Ich mään jo blooß.