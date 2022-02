Umweltverschmutzung:

Der Frische-Luft-Automat

Was ist das bloß für ein seltsames Ding in der Marienstraße in Hannover? Neben einem Parkscheinautomaten hängt ein hellblauer Kasten mit der Aufschrift „Frische Luft“. Wer ihn mit einem Euro füttert, erhält laut Aufdruck über eine daneben hängende Atemmaske eine Minute lang frische Luft zum Atmen. Und der QR-Code auf dem Kasten führt zum Eintrag „Luftverschmutzung“ in der Online-Enzyklopädie Wikipedia. Sieht so die Zukunft unserer Städte aus? Lokale Umweltschützer protestieren schon geraume Zeit gegen die Luftverschmutzung an der viel befahrenen Straße. Dort wurden 54 Mikrogramm Stickstoffdioxidbelastung pro Kubikmeter Luft gemessen, der gesetzliche Grenzwert beträgt 40 Mikrogramm.