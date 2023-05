Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

E uuheimlichi Begeechnung zwische Ananas un Dauerworscht.

Die Woch hawwich die Dannde Liesel im Supermarkt getroffe. Des hääßt, ich hab se schiergar nit g’sehne, weil sich in ihrm Wache Nudle, Klopapier, Duttemilsch un Mehldutte so in die Heh g’stapelt