Einhorn-Lizenz:

Aber nur mit Bio-Glitzer

Die US-Aufsichtsbehörde Animal Care and Control (deutsch: Tierpflege und -kontrolle) hat einem Mädchen per Post die Lizenz für die Haltung eines Einhorns erteilt und ihm damit einen Weihnachtswunsch erfüllt. Mit einem handschriftlichen Brief hatte Madeline die staatliche Behörde um die Erlaubnis für die Haltung eines Einhorns in ihrem Garten gebeten – wenn sie denn eines fände. Das Amt, das normalerweise Lizenzen für Hunde vergibt und Kontaktstelle im Falle entlaufener Tiere ist, war von dem Verantwortungsbewusstsein des Mädchens so angetan, dass es Madeline ein Dokument mit der Erlaubnis zur Einhorn-Haltung schickte. Darin steht als Auflage, dass ein Einhorn genug Sonnenlicht, Mondstrahlen und Regenbogen abbekommen muss. Das Horn müsse einmal im Monat poliert werden und der Glitzer biologisch abbaubar sein.