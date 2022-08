Haubenlerche:

Gut behütet

Eine seltene Haubenlerche sitzt an einem Schutzzaun, der um ihr Brutgebiet gespannt ist. Das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis hatte angeordnet, dass Katzen bis 2025 von April bis August nicht durch das Brutgebiet der seltenen Vögel streifen dürfen – es sei denn, sie werden an die kurze Leine genommen oder bewegen sich nachweisbar nicht in Bereichen, wo sie zur Gefahr für die Vögel werden können. Nun wurde die Regelung für dieses Jahr um zwei Wochen verkürzt.