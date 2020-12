Mit Corona hat keiner gerechnet, aber gerechnet wird viel wegen Corona. Mit R-Werten und Inzidenzwerten. Und auch mit der sich immer mal wieder ändernden Anzahl erlaubter Kontakte. Für die Tage vom 24. bis 26. Dezember ist die neue Corona-Verordnung eigentlich klar – doch Fragen bleiben. Laut Regelung kann sich über die Feiertage ein Hausstand mit vier weiteren Personen aus dem engsten Familienkreis treffen – unabhängig von der Anzahl der weiteren Hausstände. Angenommen, eine vierköpfige Familie lädt zu Heiligabend die Oma und die Schwester inklusive deren Ehemann und Sohn ein – dann haben die Gastgeber formal alles richtig gemacht. Aus Sicht der Großmutter aber und aus Sicht der Schwester jedoch wird gegen die Regelung verstoßen. Ist das erlaubt?

Wer dieses Jahr fein raus sein könnte

Mit solchen Details hatte sich die Landesregierung bislang noch nicht befasst, aber jetzt Entwarnung gegeben. Solange in dem beschriebenen Fall alle Personen aus derselben „Kohorte“ stammen, also es innerhalb der Gruppe keinen Wechsel gibt, ist alles im grünen Bereich. Die Idee dahinter: So wenig Kontakte wie möglich, aber über Weihnachten soll keiner allein bleiben müssen. Wer jedoch schon immer mal auf die Schwiegermutter oder den schlecht gelaunten Onkel unterm Baum verzichten wollte – der ist dieses Jahr fein raus. Oder willst du riskieren, dass ich dich anstecke?