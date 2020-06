Seltsamer Dresscode

Ein Restaurant in Baltimore (Pennsylvania) verweigerte nach Angaben des Senders CNN einem neunjährigen schwarzen Jungen den Zutritt, weil er schwarze Tennisschuhe, eine Sporthose und ein T-Shirt trug. „Leider haben wir einen Dresscode“, beschied ihn ein Kellner. Dumm nur, dass der abgewiesene Gast einen weißen Altersgenossen in weißen Tennisschuhen, Sporthose, T-Shirt fröhlich mampfen sah. Die Mutter postete ein Video in den sozialen Netzwerken. Der Besitzer des Schlemmertempels entschuldigte sich inzwischen.