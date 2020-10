Wenn kleine Kinder Horrorfilme glotzen, kann das traumatische Folgen haben, aber offenbar auch enorme Kreativität freisetzen. Luis Escribano war neun Jahre alt, als er zum ersten Mal „Alien“ sah, Ridley Scotts kultiger Streifen um das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt, mit Säure als Blut und einer sehr bissigen Zunge.

Der heute 43-Jährige aus Barcelona war sofort verliebt in das Monster und sammelte seitdem alles, was er zu diesem in die Krallen bekommen konnte. Vor drei Jahren schließlich begann der Berufskraftfahrer, seine einfache 55-Quadratmeter-Wohnung in einem Mehrparteienhaus science-fiktional umzubauen. Sein Vorbild: Das Innere des Raumfrachters Nostromo, auf dem Alien erstmals wütete und Sigourney Weaver nachstellte.

Herausgekommen ist ein beinahe perfekt interstellares Interieur, das wirkt wie vom Originalfilmset entwendet: das Labor des Raumschiffs, die Fluchtkapsel, die Korridore. Alles selbstgebaut, beteuert Escribano, aus Holz, Metall, Plastik und PVC. Wo sich sein Zuhause befindet, verrät der Katalane nur eingefleischten Alien-Fans. Solchen wie ihm, der sogar seinen Nachnamen für seine Leidenschaft änderte. Er heißt nun Nostromo.