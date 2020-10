UNO:

Jahrelang falsch gespielt

Wer kennt es nicht: Beim Kartenspiel UNO legt der Gegner eine Karte mit der Aufschrift „+2“, was bedeutet, dass man zwei Karten ziehen muss. Mit einer eigenen „+2“ wird dann auf vier erhöht, worauf wieder eine „+2“ vom Gegner kommt. So mancher musste schon acht oder mehr Karten auf einmal ziehen. Mit einem Tweet zerstörten die Spielemacher ganze Weltbilder: „You cannot STACK a +2 on a +2“ schrieben sie auf Twitter. Es ist also nicht erlaubt, zu erhöhen? Langweilig!