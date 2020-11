Unheimliche Begegnung:

Feld der Vogelscheuchen

Sie stehen einfach nur da. Still. Regungslos. Hunderte. Wie aus dem Boden gewachsen auf einer Wiese bei Suomussalmi im Osten Finnlands. Unheimlich wirken sie, beklemmend. Obwohl es nicht mehr als Holzgestelle sind, an denen Altkleider baumeln, die behüteten Köpfe aus Stroh. The Silent People, das Stille Volk, im Original: Hiljainen Kansa, heißt die Installation des finnischen Künstlers Reijo Kela. Warum er die Figuren aufstellte, darüber schweigt er ebenso wie sein Werk. Gepflegt wird es von einer örtlichen Jugendgruppe, welche die triste Truppe immer mal wieder neu in Szene setzt. Im hellen Lichte wirkt das Ensemble fast heiter. Aber wann ist das schon so in Ostfinnland?