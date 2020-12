Corona-Vorschriften:

Acht Sekunden

100.000 Taiwan-Dollar ( fast 3000 Euro) Strafe für acht Sekunden. Das muss ein 55-jähriger philippinischer Gastarbeiter zahlen, weil er in einem Hotel, in dem er zur Corona-Quarantäne untergebracht ist, sein Zimmer für diese kurze Zeit verließ und die Hotelhalle aufsuchte. Taiwan gilt weltweit als das Land, das die Pandemie am erfolgreichsten im Griff hat.