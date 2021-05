Trevor Evans zeigt stolz auf das Bild, an dem alle seine Schützlinge gearbeitet haben. Es zeigt die Handabdrücke der Kinder kombiniert mit einheimischen Tieren Australiens, in den strahlenden Farben des Landes – dem Gelb der gleißenden Sonne, dem Rot-Orange der Erde, dem Blau des Himmels, dem Schwarz der Menschen. Zwischen 10 und 15 junge Leute zwischen 12 und 24 Jahren haben sich vier Monate lang jeden Samstag in Evans’ kleinem Tierpark in Lithgow getroffen, einer Kleinstadt zweieinhalb Stunden Fahrt von Sydney entfernt. In dem Mentorenprogramm, das Evans mit Bob Sutor und Ceane Towers, zwei Ältesten aus der indigenen Gemeinde, auf die Beine gestellt hat, teilten diese ihr Wissen über Kunst und Kultur, Sprache und Archäologie der australischen Ureinwohner.

Evans berichtet von Rauch- und Heilzeremonien und von Lehrstunden zu Steinwerkzeugen und Waffen wie Schilder, Steinäxte und Woomeras, eine Art Speerschleuder. „Außerdem haben wir Bushtucker zubereitet, Didgeridoo gespielt und waren natürlich im Busch unterwegs“, berichtet Evans. „Das Schöne war, dass die Kinder sich untereinander kennengelernt haben.“ Sich nicht isoliert zu fühlen, ist besonders wichtig. Ein Bericht, der im vergangenen Jahr im australischen Parlament vorgestellt wurde, zeigt auf, wie groß die Kluft zwischen den Ureinwohnern und anderen Australiern nach wie vor ist. Indigene Kinder hinken in Bezug auf Alphabetisierung, Rechnen und Schreiben den nicht indigenen Kindern hinterher und auch die Kindersterblichkeit ist deutlich höher als im Rest der Bevölkerung.

Den Kindern eine „zweite Familie“ zu geben, ihre mentale Gesundheit zu stärken und eine Verbindung zur jahrtausendealten Kultur ihrer Völker herzustellen, ist daher Teil des Projekts. Bei einem Ausflug ins Land des Gundungurra-Volkes, berichtet Evans, seien sie geschwommen, hätten musiziert und sich Geschichten erzählt und für alle Barramundi-Fisch in „Paperbark“, der Rinde eines einheimischen Baumes, und Kängurueintopf mit Bushtucker-Gewürzen zubereitet. (Foto: Barkhausen)