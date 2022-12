Hubschraubereinsatz:

Nikolaus kommt angeflogen

Beim Weihnachtsmarkt im Essener Stadtteil Steele ist der Nikolaus am Dienstagnachmittag mit einem Hubschrauber eingeflogen. Der heilige Mann – im wirklichen Leben ein Ladeninhaber deutlich jenseits der 70 – landete mit einem gecharterten Helikopter auf einer Wiese. Begrüßt wurde er vom Herner Bergorchester in stilisierten Steigeruniformen mit Blasmusik und von Kindern, die „Nikolaus, komm in unser Haus“ anstimmten. Nikolaus und Engel nahmen in einer Kutsche Platz, die von zwei Ponys gezogen wurde: zum Weihnachtsmarkt, wo der Nikolaus Geschenke verteilte.