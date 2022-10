Nächtigen wie die „Kaiserin“ :

Schlafen im Schloss

Ein in der Netflix-Sisi-Serie „Die Kaiserin“ zu sehendes Barockschloss im fränkischen Pommersfelden will sich für eine einmalige Aktion Airbnb-Gästen öffnen. „Schloss Weissenstein, einer der Hauptdrehorte der Netflix-Serie „Die Kaiserin“, öffnet seine Tore für einen einzigartigen Aufenthalt“, teilte das Unterkunft-Buchungsportal mit. Gastgeberin Benedicta Gräfin von Schönborn-Wiesentheid werde die Gäste empfangen und durch die Eingangshalle zur Suite im Westflügel führen. Sie versetze die Besucher zurück in die Zeit des späten 19. Jahrhunderts, als die echte Kaiserin Elisabeth von Österreich auf dem Höhepunkt ihres Ruhms war. Die Suite sei sonst nur der Besitzerfamilie Schönborn zugänglich. Interessierte können ab 2. November eine Buchung vornehmen.