Gärtner-Genie:

Der Mango-Mann

Hadschi Kalimullah Khan, in seiner indischen Heimat bekannt als Mango-Mann, hat es mit Pfropftechniken fertiggebracht, an einem einzigen Baum über 300 Mangosorten zu züchten. Mit 15 Jahren hatte er die Schule verlassen und studierte fortan bei Blumenzüchtern, wie sie Rosen veredelten. Diese Arbeitsweise übertrug er auf seine Mangokulturen. Nun leuchten die Früchte eines 100 Jahre alten Baumes in Farben von Grün über Rot bis zu Violett und in verschiedenen Formen und Größen. Sein Sohn Nazimullah Khan präsentiert stolz eine Auswahl.