Die Dannde Liesel, Netflix un es Krippespiel. E Dramolett.

„Un, was mache mer jetzt mit dem elende Johr 2020?“, froocht mich mein Kumbel Fred. Er guckt so verlore wie e Parkverbotsschild in de Sahara.

„Wolle mer uns uffs Positive konzentriere?“,