Schaffen Sie mit einer Grußanzeige Nähe und grüßen Sie Ihre Liebsten

Uns allen fehlen zur Zeit die sozialen Kontakte und wir müssen kreativ werden, wenn wir unsere Liebsten grüßen möchten. Mit einer Grußanzeige bieten wir Ihnen eine mögliche Plattform dazu.

Grüßen Sie einen besonderen Menschen, teilen Sie Ihren Liebsten mit, dass es Ihnen gut geht und dass Sie an sie denken. Teilen Sie mit Freunden und Verwandten in der ganzen Pfalz ein besonderes Ereignis. Möglich macht das eine Anzeige in der RHEINPFALZ.

Einfacher und günstiger inserieren, als man denkt. Als RHEINPFALZ-CARD-Inhaber profitieren Sie von einem Rabatt von bis zu 70%.

Zu jeder Anzeige liefern wir eine kostenlose Zeitung an die Wunschadresse.

