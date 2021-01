Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) hat eine „Stunde der Wintervögel“ anberaumt: Zwischen 8. und 10. Januar werden all jene Vögel gezählt, die bei uns überwintern. Jeder kann mitmachen.

Kohlmeisen finden sich regelmäßig bei uns ein, das weiß ich. Amseln dürften es weniger sein. Aber auf die Idee, sie eine ganze Stunde lang zu beobachten, bin ich noch nicht gekommen. Dabei habe ich vom warmen Wohnzimmer aus freie Sicht auf das Futterhäuschen, und im Schrank liegt sogar noch ein altes Fernglas. Das sind doch gute Voraussetzungen, um an der „Stunde der Wintervögel“ teilzunehmen.

Zählen für den Naturschutzbund

Wer nicht so verfroren ist wie ich, darf auch draußen nach gefiederten Freunden Ausschau halten, etwa im Park. Einmal eine Stunde lang, so der Wunsch des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu), sollen sich Jung und Alt im Zeitraum 8. bis 10. Januar Zeit nehmen, die Wintergäste zu beobachten. Gut zu wissen: Es geht nicht darum, die Gesamtzahl der gesichteten Tiere pro Art zu melden. Da sich etwa einzelne Amseln schlecht voneinander unterscheiden lassen, wird die höchste Anzahl einer Vogelart notiert, die in dieser Stunde gleichzeitig zu sehen ist. Landet also ein Amselpärchen im Blickfeld, trägt man letztlich „2“ in die Liste ein, auch wenn vorher und nachher noch viele einzelne Amseln gesehen wurden. Zählen können schon Kinder, die „Großen“ helfen beim Bestimmen der Vogelart.

Materialien im Internet

Hilfsmittel stellen die Tierschützer auf ihrer Website zur Verfügung, etwa einen Meldebogen sowie 35 Vogelsteckbriefe – samt E-Learning-Tool und Lernvideo. Das Studium dieses Materials ist jedoch keine Voraussetzung für die Teilnahme. 2020 wurden mehr als drei Millionen Vögel gemeldet, darunter 534.121 Haussperlinge, umgangssprachlich Spatz genannt.

Info

Aktionszeitraum: Fr-So 8.-10.1. – gezählt wird in diesem Zeitraum eine beliebige Stunde lang. Meldung der Beobachtungen bis 18.1.: www.nabu.de/onlinemeldung; telefonisch am 9./10.1., 10-18 Uhr, 0800 1157115 (kostenfrei); per Post bis 18.1. (Stempel): NABU, Stunde der Wintervögel, 10469 Berlin; per App – Download unter www.nabu.de/vogelwelt; Zählhilfe/Meldebogen: www.stundederwintervoegel.de