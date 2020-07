Die ferne Welt der Minnesänger

Es ist eine Sprache, die der Heutige kaum versteht: „Uns ist in alten Mären wunders viel geseit / von Helden lobebären, von großer Arebeit / von Freuden, Hochgez(e)iten, von Weinen und von Klagen / von kühner Recken Str(e)iten muget ihr nu wunders hören sagen“. So ungefähr redete – und dichtete – man vor 800 Jahren hierzuland. Die Verse sind der (leicht modernisierte) Anfang des Nibelungenlieds, der hochmittelalterlichen Version der alten Sage von Siegfried dem Drachentöter, niedergeschrieben am Anfang des 13. Jahrhunderts und in etlichen Handschriften überliefert.

In jener Zeit der Stauferkaiser entstand auf einmal eine deutschsprachige Literatur, hochkomplex, in Versen, die durchaus nicht allesamt religiösen Inhalts waren oder sagenhafte Heldentaten priesen, sondern die Liebe, die „hohe Minne“ verherrlichten. Der verliebte Dichter nahte sich der verehrten Dame mit schmachtenden Versen, widmete ihr Strophe um Strophe und konnte allenfalls auf einen anerkennenden Blick hoffen, denn die hohe Dame war längst standesgemäß mit einem Anderen verheiratet. Man merkt schon: ein sehr idealisiertes Konzept. Die Wirklichkeit mag gewesen sein wie in allen Zeiten, und so mag diese Literatur, die dem Adel zur Unterhaltung vorgesungen wurde, durchaus die Absicht gehabt haben, die rauen Sitten zu heben.

Eine Einführung in die fremde Welt dieser mittelhochdeutschen Literatur bietet nun das wiedereröffnete Wormser Nibelungenmuseum in seiner Sonderausstellung zur Literatur der Stauferzeit. „Hoher Mut, Liebe, Protest“ bereitet ausgewählte literarische Zeugnisse aus der Heldenepik, dem Codex Manesse und der politischen Spruchdichtung Walthers von der Vogelweide multimedial auf, mit einer Filmdokumentation, interaktiven Wandtafeln, einer Klangcollage und Nachbauten mittelalterlicher Instrumente.

»Hoher Mut, Liebe, Protest – Literatur zur Stauferzeit« – 28.5. - 11.4.21, Nibelungenmuseum, Worms, Fischerpförtchen 10, Di-Fr 10-17, Sa, So 10-18 Uhr, Tel. 06241 853-4120. Begleitprogramm im Spätjahr

Online-Ausstellungen des Pfalzmuseums für Naturkunde

Die Vorbereitungen sind zwar in vollem Gange, aber noch weiß das Pfalzmuseum für Naturkunde in Bad Dürkheim Grethen nicht, wann es seine Sammlungen wieder für Besucher aufschließt. Via Computerbildschirm ist aber schon jetzt einiges zu entdecken, zum Beispiel die künftige Sonderausstellung „365 Augen – Blicke des Lebens“. Meune Lehmann aus Schleswig-Holstein hat für jeden Tag des Jahres ein Tierauge vergrößert auf die Leinwand gebannt – in faszinierend großer Form- und Farbenvielfalt.

Außerdem werden dort die früheren Ausstellungen „Bad Dürkheim 2010“ und „Küken“ digital repräsentiert. Unter „Experimente“ finden sich – als Anregung zum Nachmachen – kleine Versuchsanordnungen. Außerdem gibt es nach Jahreszeit fortschreitende Infos über Blütenpflanzen und heimische Tiere in ihrem Lebensraum.

Das Pfalzmuseum für Naturkunde mit Sonderausstellungen im Internet: www.pfalzmuseum-online.de

Online-Omi vor dem Theaderturm

Die mega-coole Top-Bestseller-Online-Omi Renate Bergmann nimmt das Leben wie es kommt – Beerdigungen und Busfahrten mit Heizdeckenverkauf kommen ihr und ihren Freunden aus dem Seniorenverein gerade recht. „Indem sie ihr Alter mit Humor und die Jungen auf die Schippe nimmt, stärkt diese wahrhaft rüstige Rentnerin den Dialog zwischen den Generationen“, erklärt dazu Anja Kleinhans vom Theader Freinsheim.

Gastschauspielerin Anke Siefken agiert in „Renate Bergmann – Ich bin nicht süß, ich hab bloß Zucker“ nach Romanen von Torsten Rohde, allerdings nicht im Theaderturm, sondern aus Coronagründen mit gebührendem Abstand auf der Wiese davor.