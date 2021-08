Vor zehn Jahren haben Karoline und Dorothee Gaul das Weingut der Eltern übernommen. Mit Erfolg: Im Jahr 2020 folgte der vorläufige Höhepunkt mit der Verleihung des Deutschen Rotwein-Preises durch das Magazin „Vinum“.

Die Gauls können anpacken. Und das tun sie mit viel Herz und Leidenschaft. Die beiden Schwestern Karoline (37) und Dorothee Gaul (35) haben ein gemeinsames Ziel: Sie haben das Weingut der Eltern neu ausgerichtet und sind gerade dabei, sich unter den deutschen Spitzenweingütern einen festen Platz zu sichern. Ein Alleinstellungsmerkmal haben sie schon: Der Betrieb ist bundesweit einer von ganz wenigen, die ausschließlich von Frauen geführt werden.

Nach Tod des Vaters ins kalte Wasser geworfen

Was sie leisten, verdient Beachtung. Nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters wurden sie ins kalte Wasser geworfen. „Wir haben uns da keinen großen Kopf gemacht, wir haben einfach losgelegt“, erzählt Karoline. „Es war auch keine Last, es macht ja Spaß. Und wir wollten uns selbst beweisen“, ergänzt Dorothee. „Die über 40 Jahre lange Erfahrung unseres Vaters, die hatten wir nicht. Deshalb mussten wir unseren Weg finden, den eigenen Stil weiterentwickeln“.

2006 den ersten Weinberg geschenkt bekommen

Obwohl vielleicht die Erfahrung fehlte, fehlte es doch nicht an Wissen. Sie kamen nämlich sehr früh mit dem Weinbau in Verbindung: 2006 haben sie von ihren Eltern, die den Betrieb in Sausenheim 1993 gegründet hatten, den ersten Weinberg geschenkt bekommen. Dazu haben sie als Kinder, Mama und Papa im Weingut schon früh unterstützt. Dorothee war meist mit dem Vater in den Weinbergen und im Keller unterwegs, Karoline war an der Seite ihrer Mutter im Vertrieb. „Ich finde es cool, Schlepper und Stapler fahren zu können“, meint Karoline Gaul mit einem Augenzwinkern.

Ausbildung in renommierten Betrieben

Den Grundstein legten sie vor ihrem Studium an der Fachhochschule in Geisenheim mit Praktika und Ausbildung in renommierten Betrieben wie Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan (Deidesheim) oder dem Weingut Dr. Wehrheim in Birkweiler. Hinzu kamen Auslandsaufenthalte in Südtirol, Österreich und Neuseeland, die sie noch ein Stück weiterbrachten. „Wir hatten überall viel Spaß, aber auch sehr viel gelernt“, erzählt Dorothee Gaul. Sie erinnert sich noch an 2006, einen Jahrgang, der von sehr langen Regenfällen geprägt war und die Winzer vor eine besondere Herausforderung stellte. „Da war ich im Weingut Dr. Wehrheim fast nur im Keller. Das hat mich bis heute geprägt“. „Doro ist die Tüftlerin im Keller“, bestätigt ihre Schwester Karoline.

Weine mit Eleganz, Tiefgründigkeit und Mineralik

Beide haben eine klare Vorstellung von den Weinen, die sie ihren Kunden präsentieren wollen. Weg von zu viel Frucht und Opulenz, hin zu mehr Eleganz, Tiefgründigkeit und Mineralik. Die Voraussetzungen für diesen Stil sind in der Region um Grünstadt gegeben, denn die Reben im Norden der Deutschen Weinstraße wachsen auf sehr steinigen, aber auch kalkreichen Böden. Diese Besonderheit wollen die Geschwister noch mehr herausarbeiten. „Wir möchten die Stilistik weiter verfeinern“, sagt Dorothee Gaul. Auch das Terroir haben die Betriebsleiterinnen stets im Blick. Nicht zuletzt ist ihr Sortiment klar strukturiert. Von den Guts- und Ortsweinen über die Lagen-Crus bis hin zu den als „Zugpferd“ bezeichneten Spitzengewächsen.

Doppelbelastung Familie und Weingut

Die jungen Mütter müssen nicht nur im Weinbau anpacken, sie müssen auch die Doppelbelastung Familie und Weingut stemmen, denn ihre Partner sind nicht mit im Betrieb. Dorothee Gaul ist mit Moritz Schneider verheiratet, der das Familiengut Jesuitenhof in Dirmstein führt, und Karoline Gaul, die in wenigen Wochen ihr zweites Kind erwartet, ist mit Christian Staufer liiert, der einen eigenen Handwerksbetrieb in Grünstadt leitet. Ihr Tag beginnt um 6.45 Uhr mit dem gemeinsamen Frühstück mit den Kindern sowie Mutter Rosemarie im Elternhaus. Der familiäre Zusammenhalt ist für die beiden äußerst sympathischen und aufgeschlossenen Gaul-Schwestern das Grundelement zum Erfolg.

Mutter Rosemarie die gute Seele des Hauses

Im Hause Gaul dominiert ohnehin die Weiblichkeit. Während Dorothee und Karoline Gaul sich ganz den Weinen widmen, kümmert sich ihre Mutter Rosemarie um den Verkauf und um das „Wohlfühlgefühl“ in Hof und Garten des Weingutes. Rosemarie Gaul ist die gute Seele des Hauses und auch bei den Kunden und Mitarbeitern wertgeschätzt. Auf ihre Mutter sind die beiden Schwestern stolz, sie hält ihnen in vielen Dingen den Rücken frei, damit sie sich weitgehend auf den Weinbau konzentrieren können. Diesbezüglich treffen die Schwestern alle Entscheidungen gemeinsam, ob im Weinberg, im Keller oder in der Vinothek. Das unterscheidet sie von vielen anderen Weingütern, wo meist das weibliche Geschlecht für die Vermarktung, den Vertrieb und die Büroarbeit verantwortlich ist. So sind Doro und Karo Gaul denn auch oft zusammen in robusten Arbeitsschuhen und auf dem Schmalspurschlepper in den Weinbergen unterwegs.

Vinothek ein als architektonisches Kleinod

Sie glänzen aber auch im schicken Abendkleid und in ihren Pumps bei der Präsentation ihrer Weine in der wundervoll gestalteten Vinothek, einem architektonisch gestalteten, orangefarbenen Kubus aus Cortenstahl. Mitten im Grünen haben sie das Werk nach den Plänen des Architektur- Professors Bernhard Focht aus Saarbrücken errichten lassen. Sie haben damit Mut und Entschlossenheit bewiesen, ihren eigenen Weg weiter gehen zu wollen. Sie setzen zugleich im idyllisch und mitten im Grünen gelegenen Weingut eine kreative Duftnote. Zugleich stellt der Stahlkubus mit seiner Umgebung das sichtbare Markenzeichen des aufstrebenden Weinguts dar.

Pfälzische Weinszene still und leise aufgemischt

Die Gauls geben eben stets eine gute Figur ab. Sie haben die Pfälzische Weinszene still und leise aufgemischt. Rund 20 Hektar Weinberge bewirtschaften die beiden Diplom-Önologinnen und füllen jährlich 130.000 Flaschen ab. Zwei Drittel der Reben sind mit Riesling und Burgundersorten (Weiß-, Grau- und Spätburgunder) bestockt, der Rest gehört den Rotweinen und den Bukettsorten wie Muskateller oder Scheurebe, die allesamt trocken ausgebaut werden.

Preisgekrönter St. Laurent Honigsack 2018

Die größte Aufmerksamkeit schenken Karoline und Dorothee neben dem Spätburgunder noch dem St. Laurent, einer äußerst empfindlichen Rebsorte. „Es ist eine Sorte, die nicht so einfach ist, die einfach mehr Pflege benötigt, um beste Trauben zu erzeugen“, erzählt Dorothee Gaul. „Es ist auch eine Nische, es gibt diese Sorte nicht so häufig. Wir wollen aber bei den Rotweinen noch präziser, aber auch noch konsequenter werden“, sind sich die Gauls einig. „Wir brauchen einfach den perfektesten Lesezeitpunkt und die absolut besten und gesunden Trauben“, sagt Dorothee Gaul. Das war auch der Grundstein für den St. Laurent Honigsack 2018, der in der Kategorie „Deutscher Klassiker“ der Zeitschrift Vinum im Jahr 2020 den Deutschen Rotwein-Preis erhielt. Schon heute freuen sich die Schwestern auf die kommende Weinlese. Und dann wollen sie wieder anpacken. Gemeinsam mit viel Herz und Leidenschaft.