„Aus. Aus. Aus. Aus. Das Spiel ist aus. Deutschland ist Weltmeister, schlägt Ungarn mit 3:2 Toren im Finale in Bern.“ Die Worte des Radioreporters Herbert Zimmermann kennt auch heute noch fast jeder deutsche Fußballfan. Es gibt viele Helden, die das Endspiel im Berner Wankdorf-Stadion geprägt haben. Max Morlock, der das Anschlusstor erzielt, Horst Eckel im Mittelfeld, Helmut Rahn, der aus dem Hintergrund schießt. Und natürlich Fritz Walter, dessen Wetter den deutschen Sieg begünstigt.

Fußballer mit Humor

Der Kapitän der legendären Mannschaft hat seine Erinnerungen an diesen historischen Sieg schon 1954 in „3:2 – Deutschland ist Weltmeister“ festgehalten – leidenschaftlich, humorvoll und detailliert. Zum Beispiel, wenn er beschreibt wie der „Boss“ Rahn, auf dem Balkon im Stile einer Marktfrau seiner Heimatstadt Essen fiktives Gemüse anbietet: „Prima schnittfeste Tomaten, Leut’! Die prima Oma-Lutsch-Birnen für zahnlose Großmütter. (...) Wenn keiner kommt, dann leckt mich am ...“ Oder die (für ihn und wahrscheinlich alle, die dabei sein konnten) unvergessliche Heimfahrt, diesen Triumphzug über Singen, Lindau und Kaufbeuren nach München, vorbei an Millionen von Menschen, die durch diesen Sieg wieder Optimismus und Selbstvertrauen schöpften, nach dem schrecklichen Krieg der von deutschen Boden ausging und der entbehrungsreichen Nachkriegszeit.

Sonderausgabe mit vielen Bildern

Am 31. Oktober 2020 würde Fritz Walter 100 Jahre alt werden. Zur Feier des Jubiläums wurde „3:2“, ein Topseller der Sportliteratur, als Sonderausgabe aufgelegt, ergänzt durch ein Vorwort von Teamkamerad und Fußball-Legende Horst Eckel und umfangreiches Bildmaterial.

INFO