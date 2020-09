Auf einer Strecke von rund 13,5 Kilometern polieren Wanderer ihr Weinwissen auf, wenn sie auf dem Weinrundwanderweg in Heuchelheim-Klingen (Südliche Weinstraße) unterwegs sind. Die Tour gehört zu den „Picknicktouren“, die der Verein Südliche Weinstraße gerade im Herbst gern empfiehlt.

Vorbei an 40 Rebsorten

Die beiden kleinen Rundwege um die Ortsteile Heuchelheim und Klingen bilden gemeinsam diesen Weinrundwanderweg. „Entlang der Tour kommt man an 40 verschiedenen Rebsorten und sechs Thementafeln rund um Böden und Terroir, Flora und Fauna, Weinbergs- und Kellerarbeiten vorbei“, heißt es in der Beschreibung. An der Grillhütte Heuchelheim, in der Weinlage Herrenberg bei schöner Aussicht gelegen, besteht die Möglichkeit zu einem Picknick. Auch die Grillhüte bei Klingen bietet sich für eine Rast an.

Eine noch kürzere Picknicktour führt durch das Dernbacher Tal: Diese startet in der Ortsmitte von Dernbach am Lukas-Grünewald-Platz (mit Bushaltestelle und Parkplatz) und führt über 5,1 Kilometer. Weitere Infos unter www.suedlicheweinstrasse.de (Picknicktouren).