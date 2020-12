Die Zoos in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg mussten Anfang November zum zweiten Mal schließen. Durch den erneuten Lockdown geraten viele Tierparks der Region in Bedrängnis.

„Wir haben schon beim ersten Lockdown 10.000 Besucher verloren“, schildert Matthias Schmitt, Zoodirektor in Kaiserslautern-Siegelbach, die Lage. Das hätte man über Sommer durch eine ungewöhnlich hohe Besucherfrequenz nahezu ausgleichen können. „Wir hatten Hoffnung, zufrieden aus der Situation herauszukommen, obwohl wir aufgrund des Hygienekonzepts Mehrkosten haben, etwa für zusätzliches Reinigungs- und Kassenpersonal“. Wegen des neuerlichen Lockdowns im November gerate der Zoo aber jetzt doch in Schieflage und müsse prüfen, wie zusätzliche Mittel fließen könnten, um die laufenden Kosten zu decken. Wie auch Christina Schubert vom Landauer Zoo und Jana Mechler, Sprecherin des Heidelberger Zoos, versichert Schmitt, für die Tiere sei auch in der gegenwärtigen Krise bestens gesorgt. Doch wegen der fehlenden Eintrittsgelder freut man sich in allen drei Tiergärten dieser Tage über jede Zuwendung noch mehr als sonst.

Tierpaten übernehmen Futterkosten

Reine Geldspenden sind immer willkommen. Eine beliebte Form der Unterstützung ist auch die Tierpatenschaft. In Kaiserslautern übernehmen die Paten die Futterkosten des jeweiligen Tieres für ein Jahr und erhalten als Dankeschön eine Patenurkunde mit ihrem Namen. Per Voranmeldung dürfen sie einen „Patentag“ im Zoo verbringen, an dem sie ihrem Patentier so nah wie möglich sein dürfen. „Selbstverständlich erhalten die Paten eine Spendenbescheinigung“, informiert Schmitt.

Vom Lockdown kalt erwischt

Der Westpfälzer Zoo hat zur Zeit 145 Paten, in Landau sind es aktuell sogar 645 Einzel-Tierpatenschaften, „eine sehr erfreuliche Zahl“, wie Christina Schubert sagt. Auf der Rangliste liegen in Landau die Erdmännchen ganz vorne, gefolgt von Zwergziegen, Wasserschildkröten, Pinguinen und dem Kurzohrrüsselspringer. Man sei von der Schließung der Außenanlage Anfang November überrascht worden. „Wir hatten sehr die Hoffnung, den Outdoor-Betrieb offenhalten zu können“, sagt die Diplom-Biologin, Kuratorin und Zooverwalterin. Niemand wisse so ganz genau, wie es auf Dauer weitergehe. Die Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung sei aber überwältigend, freut sie sich. Besonders unterstützen könne man den Zoo derzeit mit einem Einkauf im Zooshop, der montags bis samstags von 10 bis 16 Uhr geöffnet ist und „tierisch-tolle Artikel“ für Zoofans vorhält, die sich auch als Weihnachtsgeschenke eignen. Etwa könne man Gutscheine für Veranstaltungen der Zooschule wie Kindergeburtstage oder Erlebnisführungen für Erwachsene und Familien erwerben. Bei der aktuellen Weihnachts-Rabattaktion bietet der Zoo zudem Einzeljahreskarten für Erwachsene, Rentner Begünstigte, Kinder und Hunde jeweils 5 Euro günstiger an. „Sollte der Zoo auch zu Beginn des neuen Jahrs Corona-bedingt phasenweise nicht geöffnet sein, wird die Gültigkeit einer jetzt erworbenen Jahreskarte angepasst“, betont Schubert.

Tierpatenschaft als Weihnachtsgeschenk

Im Heidelberger Zoo zählt man derzeit mehr als 900 Tierpatenschaften. Davon seien rund 330 dieses Jahr dazugekommen, informiert Jana Mechler. 50 Euro pro Jahr koste die Patenschaft für Bartagame oder Mandarinente, ab 2500 für Tiger, Löwe oder Gorilla. Die Namen der Paten werden, wie auch in Landau, auf einer Tafel ausgestellt. „Erfahrungsgemäß werden um die Weihnachtszeit immer nochmal viele Patenschaften abgeschlossen, vor allem als Geschenk“, berichtet Mechler. Die beliebtesten Patentiere seien in Heidelberg Erdmännchen, Zwergotter und Faultiere. „Unsere Fossas, Binturongs und ein paar Vögel warten noch auf Paten.“ Auch eine Adventsaktion läuft in Heidelberg schon: Es gibt eine Weihnachtswunschliste. Wer dem Zoo einen Wunsch erfüllen will, etwa Spielzeug, Futterbälle, Trainingsmaterialien oder Ausrüstung zum Handwerken, kann online reservieren und gleich über einen Link bestellen. Mechler bedauert ebenfalls, dass, anders als etwa im Saarland, derzeit in Baden-Württemberg keine Besucher in Zoos erlaubt sind. „Es gäbe im Moment für sie viel zu sehen.“

