Ob die Schweine zu begeisterten Schwimmern werden? Selbst die Tierpfleger sind gespannt, wie das neue Becken im Heidelberger Streichelzoo angenommen wird.

Das neue Domizil der Borstentiere, das derzeit entsteht, wird mit einem 90 Zentimeter tiefen Becken und einer großzügigen Suhle ausgestattet, sodass Baden und Spielen möglich sein werden. „Schweine lieben es, sich im Schlamm zu suhlen und gehen gerne ins Wasser. Besonders an warmen Tagen regulieren sie dadurch ihre Körpertemperatur“, zitiert der Zoo die Tierärztin Barbara Bach, die das Projekt begleitet.

Neuer Streichelzoo entsteht

Wie auch die Zoos in Kaiserslautern und Landau ist der bekannnte Tierpark der Stadt am Neckar coronabedingt geschlossen. Doch hinter geschlossenen Toren wollen Tiere weiterhin gefüttert und gepflegt werden. In Heidelberg arbeiten derzeit „Bauleute und Handwerker mit großem Einsatz“, so die Schilderung. Auf der Fläche neben der sogenannten Explo-Halle entstehe der neue Streichelzoo. Rund 3300 Quadratmeter groß ist dieses Areal, im Mittelpunkt steht ein Fertigstall für Schweine, aber auch Rinder. Im sogenannten Kontaktgehege dürfen Besucher nach der Fertigstellung der Anlage und der Wiedereröffnung des Zoos Schafe und Ziegen streicheln und füttern. Die Shetland-Ponys und Hausesel teilen sich laut Planung ihr Gehege ab Sommer 2021 mit zwei Hinterwäldler-Rindern, Vertreter einer bedrohten Haustierrasse. Auch zu Nutztierhaltung und Fleischkonsum sollen sich Besucher hier künftig informieren können. Die interaktive Ausstellung „Vom Alltagsbraten zum Sonntagsbraten“, die bereits im Eingangsbereich des Zoos zu sehen war, soll in den neuen Bereich umziehen.

Videos zum Überbrücken

Einen Zoobesuch können Videos zwar nicht ersetzen, aber um Tierfreunden einen Einblick in die Arbeit und aktuelle Entwicklungen im Tierpark zu ermöglichen, stellen die Zooleute kurze Filme online unter www.zoo-heidelberg.de.