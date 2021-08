Sie entführen den Zuschauer ins antike Rom („Domina“) oder ins England des Jahres 1813 („Bridgerton“). Andere springen, wie „Sweet Tooth“, in eine düstere Zukunft, in der Katastrophen die Zivilisation ausgelöscht haben: Zeitreise-Serien sind vor allem bei Streaming-Anbietern voll im Trend – und oft spiegeln die opulenten Mehrteiler die aktuellen Probleme und Debatten unserer Gegenwart, obwohl sie in fernen Epochen spielen.

Aktuelle Themen in historischem Gewand

Die französische Serie „Paris Police 1900“ (Sky) etwa dreht sich um die Arbeit der Pariser Polizei zur Zeit der Dreyfus-Affäre, nutzt die Kriminalfälle dabei aber als Vehikel, um von Emanzipation und Antisemitismus zu erzählen. „It’s a Sin“ (Starzplay) schildert den Kampf von Schwulen gegen Diskriminierung in den 1980er-Jahren – ein Kampf, der bekanntlich bis heute anhält. Das brandneue „Physical“ (Apple TV+) erzählt von der Selbstverwirklichung einer Frau mittels Aerobic, ebenfalls in den 80ern.

„Bridgerton“ bricht mit Denkmustern

Die Fernbedienung respektive das Tablet als Zeitmaschine – viele Zuschauer lieben die Kostümserien und scheren sich kaum darum, ob die historische Wahrheit dabei immer ganz authentisch dargestellt wird. Entsprechen etwa die bonbonbunten Kleidchen der Damen aus „Bridgerton“ wirklich der Realität? Die High-Society-Saga über Liebesintrigen im London des Jahres 1813 schoss mit ihren pikanten Geschichten und berauschenden Bildern auf Platz eins der Netflix-Charts. Sie löste aber auch eine lebhafte Debatte über Diskriminierung und Rassismus aus: Die Macher hatten Figuren des britischen Hochadels mit People of Color besetzt und damit an alten Seh- und Denkmustern gekratzt.

Heldinnen auf dem Vormarsch

Natürlich gab es auch schon früher Historienserien. Aber während etwa „Downton Abbey“ noch nostalgisch in der Vergangenheit schwelgte, nutzen die Macher die Kostümdramen jetzt häufig als Trojanisches Pferd für aktuelle Themen – „Babylon Berlin“ (Sky/ARD) etwa, dessen vierte Staffel gerade entsteht, beleuchtet mögliche Parallelen zwischen der Weimarer Republik und der Gegenwart. Zu den Lieblingsthemen der Serienschöpfer zählt der Feminismus: Stoffe, die jahrelang über männliche Helden heruntergebrochen wurden, werden nun aus weiblichem Blickwinkel erzählt. Die Antikenserie „Domina“ (Sky) etwa schildert das alte Rom aus dem Blickwinkel einer Frau vor 2000 Jahren. Die deutsche Serie „Barbaren“ dreht sich um die berühmte Varusschlacht, doch anstelle des legendären Arminius wird die Cheruskerin Thusnelda zur Identifikationsfigur. Damit wurde „Barbaren“ zur bisher erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Netflix-Serie.

Breites Geschichtspanorama auf Netflix

Fans historischer Stoffe haben zunehmend die Qual der Wahl. Weitere aktuelle Beispiele sind etwa die neue Sherlock-Holmes-Horrorserie „Die Bande aus der Baker Street“ (Netflix) aus dem viktorianischen London, „The Alienist“ (Netflix), das im New York anno 1896 spielt, oder „Britannia“ : Darin geht es um den Kampf zwischen Römern und Kelten im Jahr 43 – im August zeigt Sky die dritte Staffel. Ein Ende des Booms ist nicht in Sicht: Bei Netflix steht gerade das Spin-Off der Wikingersaga „Vikings“ („Vikings: Valhalla“) im Startblock, außerdem entsteht für den Streamingriesen die deutsche Saga „1899“ über die Fahrt eines Auswandererschiffs von Europa nach New York. Die Passagiere träumen von einer besseren Zukunft in der Fremde: das Thema Migration, 120 Jahre in die Vergangenheit versetzt.

Auch Science-Fiction spiegelt Gegenwart

Zeitreiseserien gibt es aber nicht nur zurück in die Vergangenheit, sondern auch in Richtung Zukunft. Im jüngst gestarteten Netflix-Erfolg „Sweet Tooth“ sind die aktuellen Bezüge zu Themen wie Umweltschutz besonders deutlich: Der kindliche Held Gus ist ein unschuldiges Mischwesen aus Hirsch und Mensch, das in naher Zukunft in einem paradiesischen Reservat im Einklang mit der Natur aufwächst, während im Rest der Welt eine Viruspandemie die Zivilisation vernichtet. Die Krankenhaussaga „Charité“ , eine der beliebtesten Historienserien im normalen TV, will sich in der neuen Staffel sogar um 180 Grad drehen: Spielten die bisherigen Folgen in den Jahren 1888, 1945 und 1961, sollen die nächsten Episoden von Mensch und Medizin im Jahr 2049 handeln. Man darf gespannt sein.

Zeitreise und Migration: „Beforeigners“