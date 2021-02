„Das Theater ist zwar weiterhin geschlossen. Zum Glück dürfen wir aber proben. Pläne und Projekte gibt es genug, sodass wir die Inzidenzwerte phasenweise vergessen dürfen.“ Wer Matthias Folz, den engagierten Leiter des Kinder- und Jugendtheaters Speyer kennt, kann sich ausmalen, dass er sehr froh sein wird, wenn sich die Pforten des Hauses wieder für Kinder, Jugendliche und Familien öffnen werden.

Start des Spielbetriebs für Ende April geplant

Dennoch setzt Folz auf Geduld, wenn es um einen neuen Starttermin geht: „Ich habe mich mit dem Team entschlossen, den öffentlichen Spielbetrieb mit Vorstellungen erst am 25. April wieder zu starten. Ich hoffe, wir sind dann nach über einem Jahr mit dem Virus auf der sicheren Seite.“ In der Zwischenzeit bearbeite er das „wunderbare“ Bilderbuch „Der Mondmann“ von Tomi Ungerer, das am 3. und 4. Juli mit der Staatsphilharmonie Ludwigshafen auf dem Musikfest Speyer aufgeführt werden soll.

Proben für „Norway.Today“ begonnen

Zwischenzeitlich haben im Theater die Proben zum Projekt „Norway.Today“ begonnen, einem Stück von Igor Bauersima für junge Leute ab 14 Jahren. Es wird als „Hymne an das Leben“ angekündigt, wenn auch die beiden jungen Erwachsenen, die Hauptfiguren des Stückes namens Julie und August, sich in einem Internetforum kennenlernen, in dem sie sich über Selbstmord austauschen. Gemeinsam reisen sie nach Norwegen, wo sie mit einer Videokamera ihre letzte Botschaft an die Welt aufnehmen wollen. Doch dann beginnt laut Ankündigung der „vielleicht skurrilste Selbstfindungstrip aller Zeiten“ (Inszenierung: Kevin Herbertz, Premiere geplant im Mai).

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben

Mit dem späten Spielbeginn im April fällt auch die Feier zum Theatergeburtstag (21. März) aus. Und das bereits zum zweiten Mal. Folz hat aber ein Versprechen für die Freunde des Hauses im Alten Stadtsaal parat: „Wir holen alles nach“. Ebenfalls zweimal musste die Premiere von „Name: Sophie Scholl“ verschoben werden (nun 8./9. Mai; am 9.5. würde die Widerstandskämpferin im Nationalsozialismus 100 Jahre alt werden). Die Vorstellungen „Himmel & Hände“ werden nach jetziger Planung auf April/Mai verlegt.

