„Worauf kann ich eher verzichten? Auf das Weggehen oder auf das Wiederkommen?“ – Mit Überlegungen zum Thema Heimat hat Roger Willemsen sein Text-Musik-Projekt „Landschaften“ eingeleitet.

Der vor fünf Jahren gestorbene Publizist entwickelte es gemeinsam mit der Geigerin Franziska Hölscher, einer gebürtigen Heidelbergerin, und der Pianistin Marianna Shirinyan. Nur ein einziges Mal konnte das Werk vor dem Tod des Künstlers aufgeführt werden. Auf seinen Wunsch hin, so teilt der Verlag mit, habe Schauspielerin Maria Schrader seinen Part, die Lesung, übernommen.

Reise in Wort und Kammermusik

Willemsens Gedanken bewegen sich im Wechsel mit Musik von Johann Sebastian Bach, Bela Bartok und anderen Komponisten durch mehrere Länder – so auch durch südosteuropäische Landschaften und ins moderne Sofia. Auch „europäische Wanderarbeiter“, in Rumänien beheimatet, passieren den Weg. Willemsens Erinnerungen führen weiter zu belebten und politisch aufgeladenen, aber auch abgelegenen Orten. In Deutschland inspirierten ihn Rügen und die Schwäbische Alb. Die Texte, in Kombination mit der Arbeit des Trios Schrader, Hölscher und Shirinyan, treffen mit ihrem Feinsinn und einem gerüttelten Maß an Melancholie offenbar auf ein interessiertes Publikum: Das Hörbuch ist zwischenzeitlich in die Spitze der „Spiegel“-Bestsellerliste (Platz zwei) aufgestiegen.

Info

Roger Willemsen: „Landschaften“ mit Maria Schrader, Franziska Hölscher und Marianna Shirinyan, CD, Spieldauer 85 Minuten, Zweitausendeins 2021, ca. 15 Euro