Goldgelb schimmernd bis hin zu tiefrot im Glas – Riesling, Chardonnay, weiße und rote Burgunder, Cabernet Sauvignon und Co. weisen eine große Vielfalt in der Farbe aus. Doch woher kommt die Farbe beim Wein eigentlich? Wer schon einmal eine Traube in der Hand zerdrückt hat, wird feststellen, dass der Saft auch bei den roten hell ist. Und so liegt es nahe, und das ist auch die Ursache, dass die Schalen für die Tönung verantwortlich sind. Deren Farbstoffe werden durch den entstehenden Alkohol bei der Gärung in der Maische gelöst und geben dem Wein seine spezifische Kolorierung.

Das Geheimnis liegt darin, wie lange die Traubenschalen in der Maische lagern. Das gilt vor allem bei den roten Rebsorten. Je länger, desto dunkler wird der Wein. Rosé besteht übrigens auch aus roten Sorten, die Maischezeit ist entsprechend kürzer. Warum die Farbe so wichtig ist? Weil sie beim Tasting etwa eine große Rolle spielt, da sie Eindrücke über Qualität, Herkunft, Alter und Rebsorte geben kann.